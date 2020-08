INDISCREZIONI DI FV SOTTIL, NELLE PROSSIME ORE SI DECIDERÀ IL SUO FUTURO In casa Fiorentina, tra i giocatori che potrebbero fare le valigie, anche se solamente per un breve lasso di tempo, c'è anche Riccardo Sottil. Dopo non aver trovato troppo spazio nel corso dell'ultima stagione, l'esterno offensivo - penalizzato tra le... In casa Fiorentina, tra i giocatori che potrebbero fare le valigie, anche se solamente per un breve lasso di tempo, c'è anche Riccardo Sottil. Dopo non aver trovato troppo spazio nel corso dell'ultima stagione, l'esterno offensivo - penalizzato tra le... NOTIZIE DI FV THIAGO SILVA, I SOGNI VIOLA SI INFRANGONO SUL CHELSEA Nella giornata di ieri abbiamo assistito allo strappo potenzialmente decisivo: Thiago Silva, fresco di addio al Paris Saint-Germain dopo la finale di Champions League persa, viaggia a passi sempre più spediti verso il Chelsea. La Fiorentina ci ha provato - come... Nella giornata di ieri abbiamo assistito allo strappo potenzialmente decisivo: Thiago Silva, fresco di addio al Paris Saint-Germain dopo la finale di Champions League persa, viaggia a passi sempre più spediti verso il Chelsea. La Fiorentina ci ha provato - come... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 25 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi