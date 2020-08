INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MAGLIE RDK FUORI ENTRO IL 22: MA L'EVENTO... C’è grande fermento a Firenze per quelle che saranno le nuove maglie da gioco della Fiorentina, che per la prima volta (e almeno per i prossimi quattro anni) dopo il lungo matrimonio con Le Coq Sportif saranno griffate da Robe di Kappa. Rispetto alle ultime... C’è grande fermento a Firenze per quelle che saranno le nuove maglie da gioco della Fiorentina, che per la prima volta (e almeno per i prossimi quattro anni) dopo il lungo matrimonio con Le Coq Sportif saranno griffate da Robe di Kappa. Rispetto alle ultime... NOTIZIE DI FV VIOLA, LE DESTINAZIONI DEI GIOCATORI PER LE VACANZE La maggior parte dei giocatori della Fiorentina per le proprie vacanze ha scelto l'Italia: Cutrone già da ieri è in Sardegna con la sua Sofia, così come Ceccherini e la sua Carola si consolano con escursioni e cene romantiche a... La maggior parte dei giocatori della Fiorentina per le proprie vacanze ha scelto l'Italia: Cutrone già da ieri è in Sardegna con la sua Sofia, così come Ceccherini e la sua Carola si consolano con escursioni e cene romantiche a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 agosto 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi