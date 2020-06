Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, l'acquisto da parte dell'Inter del centrocampista Hakimi e quello da parte della Juventus del quasi ex Barcellona Arthur; infine la vittoria della Lazio per 2-1 contro la Fiorentina nella serata di ieri che tiene aperta, di fatto, la lotta scudetto.