Ampio spazio al successo della Juventus nell'anticipo di ieri sera contro il Lecce sulle prime pagine dei giornali sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus in particolare alla lotta scudetto che vivrà oggi un punto di svolta importante con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Fiorentina, coi biancocelesti che sono chiamati a rispondere ai bianconeri per non perdere la scia verso lo scudetto. Approfondimenti poi sulle difficoltà dell'Inter (che però si è garantita Hakimi), la ritrovata verve del Napoli e le ultime news sulla Champions League di agosto. Per ciò che riguarda i viola, ampio spazio alla sfida di stasera a Roma, le ipotesi di formazione e la classifica pericolante. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: