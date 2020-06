Tanto spazio legato alla ripresa del campionato ed in particolare ai postumi della Coppa Italia sui quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio. Focus in particolar modo sulla complicata situazione in casa Juve dopo il ko in finale e, dall'altro lato, all'esaltazione di Gattuso, che in pochi mesi ha ribaltato il Napoli ottenendo il suo primo trofeo da allenatore. Spazio poi ai temi legati al taglio degli stipendi, alla possibilità di trasmettere le partite in chiaro e alle nuove date del calciomercato estivo. Per ciò che riguarda alla Fiorentina, approfondimenti sul calciomercato con la suggestione Thiago Silva, all'accordo per la rinuncia ad una mensilità e alla sfida di lunedì col Brescia. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: