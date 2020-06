Ampio spazio ai temi legati alla ripresa del campionato di Serie A sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio. Focus in particolare sui prossimi big match e su come potrebbe cambiare la classifica in caso dell'uso del coefficiente, del quale si è discusso ieri nel corso della riunione di Lega. Approfondimenti poi sul taglio stipendi dei giocatori e sul mercato in vista dell'estate. Per ciò che riguarda i temi viola, spazio ovviamente al primo anno di Rocco Commisso come presidente viola e quello che sarà il denso programma di oggi, con la conferenza stampa del patron viola in programma alle ore 15. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: