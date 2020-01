Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi in edicola quest'oggi in Italia, all'indomani delle sfide di ieri giocate in Serie A. La scena la prende la vittoria del Napoli per 2-1 contro la Juventus nel posticipo di ieri sera. I partenopei impediscono quindi alla Juve di allungare ancora sull'Inter che all'ora di pranzo aveva pareggiato in casa col Cagliari. Ovviamente tutti i giornali dedicano dello spazio in prima pagina anche alla prematura morte di Kobe Bryant, leggenda dell'NBA che ieri ha perso la vita dopo un incidente in elicottero.