Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi in edicola oggi in Italia, incentrati sulla vittoria della Juventus di ieri sera all'Olimpico di Roma per 1-2 contro i giallorossi. Con questa vittoria i bianconeri concludono il girone d'andata in solitaria in testa alla classifica proclamandosi campioni d'inverno. In rilievo anche gli infortuni subiti da Demiral e Zaniolo alle ginocchia.