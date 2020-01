Tanto spazio al calciomercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio in edicola quest'oggi. Focus in particolar modo sulla situazione del Milan e dell'Inter. Spazio poi alla giornata di campionato che avrà inizio oggi con tre sfide: alle 15 il Milan affronta in Sardegna il Cagliari, alle 18 la Lazio ospita il Napoli mentre in serata altro big match con il confronto tra Inter e Atalanta. Per ciò che riguarda i temi viola, approfondimenti su Patrick Cutrone e sulle operazioni di mercato della squadra di Iachini, sempre alla ricerca di un centrocampista e di un difensore. Ecco le prime pagine dei giornali di oggi: