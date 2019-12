Tanto spazio al sempre più probabile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio. Focus poi sulla serrata lotta scudetto tra Juve e Inter che dai primi giorni di gennaio tornerà di prepotente attualità con la ripresa del campionato e ai primi nomi di mercato che inizieranno a circolare in vista della finestra invernale. Per ciò che riguarda la Fiorentina, approfondimenti su quella che potrà essere la nuova Viola targata Beppe Iachini, che domani sarà presentato alla stampa e che domenica svolgerà il primo allenamento al centro sportivo Astori: spazio poi ai primi rinforzi che potrebbero arrivare a gennaio. Queste le prime pagine dei giornali in edicola oggi: