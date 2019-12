Tanto spazio alla vittoria della Lazio in Supercoppa italiana sulla Juventus per 3-1 sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio in edicola quest'oggi. Focus poi sul clamoroso tonfo del Milan contro l'Atalanta per 5-0 e sul primo successo del Napoli targato Gattuso, che ha battuto in rimonta il Sassuolo. Per ciò che riguarda i temi viola, approfondimenti sull'ormai quasi scelta definitiva di Beppe Iachini come nuovo tecnico della Fiorentina oltre a un'intervista a Nikola Milenkovic su La Repubblica. Queste le prime pagine dei giornali di oggi: