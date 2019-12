Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi in rilievo, la vittoria dell'Inter per 4-0 contro il Genoa con primo gol di Esposito in Serie A, poi la sconfitta del Torino in casa al cospetto della SPAL per 2-1 e infine l'analisi della finale di Supercoppa tra Juventus e Lazio in programma questo pomeriggio alle 17:45 Riyad.