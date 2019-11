Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi principali, le vittorie di Juventus (2-1 all'Atalanta) e Inter (3-0 al Torino) grazie soprattutto alle reti degli attaccanti argentini: in gol Higuain, Dybala e pure Martinez. Pareggio per 1-1, invece, tra Milan e Napoli.