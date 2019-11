Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Tema centrale, il duello a distanza che prosegue tra Inter e Juventus per il vertice della classifica. I nerazzurri hanno, infatti, vinto in extremis a Bologna per 2-1 con doppietta di Lukaku, mentre la Vecchia Signora ha battuto il Torino per 1-0 nel derby della Mole grazie al gol di De Ligt.