Tanto spazio al successo del Milan firmato Suso sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus poi sui postumi delle polemiche arbitrali che ci sono state in queste ultime ore alla luce del 10° turno di campionato, con le partite Juventus-Genoa e Napoli-Atalanta incriminate. Per quanto riguarda i temi viola, approfondimento in particolar modo sul fenomeno Gaetano Castrovilli e sul ritrovato entusiasmo dopo il successo di mercoledì a Reggio Emilia. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: