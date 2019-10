Sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nazionali si commenta ovviamente le partite di Champions disputatesi ieri sera. La scena se la prende tutta il numero dieci bianconero Paulo Dybala che ieri grazie alla sua doppietta, ha permesso alla squadra di Sarri di portare a casa tre punti. Per quanto riguarda le italiane: vittoria della Juve in rimonta per 2-1 contro la Lokomotiv Mosca; mentre l'Atalanta non può nulla contro lo strapotere del Manchester City perdendo all'Ethiad per 5-1.