Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, il bilancio del Milan in rosso di 146 milioni, il ritorno di Sinisa Mihajlovic in ritiro con il Bologna in vista della sfida contro la Juventus, e il Mondiale Under 17 negato dall'Inter a Sebastiano Esposito il quale dovrà sostituire l'infortunato Alexis Sánchez.