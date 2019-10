Spazio alla dura presa di posizione della Uefa sull'esultanza dei giocatori turchi nel corso della sfida di due giorni fa con la Francia sulle prime pagine dei giornali sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus poi in particolare sul successo della Nazionale italiana contro il Liechtenstein e, per ciò che riguarda il campionato, ai numeri da schiacciasassi della Juventus, di come l'Inter si stia ancora leccando le ferite dopo il ko per 2-1 nel derby d'Italia e sulle difficoltà in zona gol del Napoli di Ancelotti. Per ciò che riguarda i temi viola, approfondimenti sul rientro dei nazionali, sul successo in amichevole contro il Grassina e i progressi di alcuni singoli come Ghezzal e Boateng. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: