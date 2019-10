Spazio alle prime parole da allenatore del Milan di Stefano Pioli sulle prime pagine dei giornali sportivi e di quelli politici che si occupano di calcio. Focus poi in particolare sui numeri da schiacciasassi della Juventus, di come l'Inter si stia ancora leccando le ferite dopo il ko per 2-1 nel derby d'Italia e sulle difficoltà in zona gol del Napoli di Ancelotti. Per ciò che riguarda i temi viola, approfondimenti sui tanti nazionali convocati con le rispettive selezioni e sull'ufficialità da parte della Fiorentina dell'acquisto dei terreni di Bagno a Ripoli dove a breve sorgerà il nuovo centro sportivo viola. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: