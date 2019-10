Tanto spazio dedicato alle gare di Champions League giocate ieri sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e negli inserti dedicati al calcio dei giornali politici. Focus in particolare sulla vittoria della Juventus sul Bayer Leverkusen e del rocambolesco ko al 95' dell'Atalanta a San Siro contro lo Shakhtar. Spazio poi alle sfide di Champions di oggi, con l'Inter impegnata a Barcellona e il Napoli in trasferta contro il Genk. Per quanto concerne i temi viola, ancora approfondimenti su Ribery e Chiesa e sulle chances europee della squadra di Montella dopo il bel successo sul Milan. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: