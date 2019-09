Tanto spazio ai temi relativi alla sesta giornata di campionato sui quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio in edicola questa mattina. Focus, in particolare, sull'impegno casalingo della Juventus alle 15:00 contro la Spal e quello del tardo pomeriggio della capolista Inter in casa della pericolante Samp. In serata, poi, Sassuolo-Atalanta. Per quanto concerne i temi viola, ampi focus sui protagonisti viola in vista del big match di San Siro di domani sera con le parole di Castrovilli e due interviste esclusive a German Pezzella e a Martin Caceres. Ecco le prime pagine dei giornali di oggi: