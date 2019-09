Tanto spazio alla 3a giornata di Serie A che si è giocata ieri sulle pagine dei giornali sportivi e politici in edicola quest'oggi: focus in particolare sulla lotta al vertice, con la Juve costretta a rincorrere, alla sorpresa Inter e al primo successo della Roma di Fonsaca, coinciso con il ko della Lazio a Ferrara. Spazio poi al posticipo di questa sera tra Torino e Lecce. Per ciò che riguarda la Fiorentina, svariate le analisi sui singoli a due giorni dal bel 0-0 del Franchi contro la Juventus, con Ribery e Castrovilli in testa. Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi: