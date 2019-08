Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, questa mattina in edicola. Tra i temi in rilievo, il caso Icardi che si infittisce col giocatore che ha fatto causa all'Inter chiedendo soldi e reintegro; e poi il big match di questa sera tra Juventus e Napoli che vedrà i bianconeri orfani del proprio capitano Chiellini, infortunato al crociato (esordirà De Ligt), e dell'allenatore Sarri, ancora in convalescenza dopo la polmonite che lo ha colpito di recente.