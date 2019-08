Grande spazio al calciomercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di questa mattina. Il Corriere dello Sport apre con il rilancio dell'Inter per Paulo Dybala dopo l'inserimento juventino per Lukaku. Sempre nerazzurri sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport che parla di due no che possono "inguaiare" il mercato di Marotta, ovvero quello di Cavani in entrata e quello di Icardi in uscita. Tuttosport parla della trattativa vicina alla conclusione tra i bianconeri e il Man United per Lukaku ma anche dell'Europa League del Torino che stasera affronterà il ritorno della partita dei preliminari contro il Debrecen dopo il 3-0 dell'andata.