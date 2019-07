Tanto spazio ai temi legati al calciomercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e politici che si occupano di calcio e non solo. Focus poi sugli argomenti legati alla Serie A: dalla nuova Juventus di Sarri al Milan di Giampaolo passando per la Roma di Fonseca. Per ciò che riguarda i temi viola, approfondimenti in particolare sul mercato in uscita e ai primi colpi in entrata (oggi a Firenze è atteso Boateng, domani sarà la volta di Lirola). Queste le prime pagine dei giornali in edicola oggi: