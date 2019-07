Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, questa mattina in edicola. Tra temi in rilievo il passaggio di De Ligt alla Juve; Commisso che chiude le porte alla Juve per un possibile passaggio di Federico Chiesa in bianconero; e l'inizio della tournée asiatica per la nuova Inter di Antonio Conte. Queste le prima pagine dei maggio quotidiani sportivi in edicola oggi: