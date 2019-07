Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, questa mattina in edicola. Tema centrale ovviamente relativo all'annuncio schock di Sinisa Mihajlovic, che dovrà affrontare la leucemia. Poi il calciomercato, con l'Inter che spinge per Romelu Lukaku e non porta in ritiro Mauro Icardi; infine la Juventus, ormai vicinissima a Matthijs de Ligt, escluso dal ritiro austriaco dell'Ajax.