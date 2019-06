Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, questa mattina in edicola. Tra i temi più caldi, il mercato del Milan che ha preso Theo Hernandez dal Real per 20 milioni ed è pronto a cedere Donnarumma al PSG per poi andare su Aerola, Torreira o Praet; spazio anche alla rinascita dell'Inter, forte del boom di abbonamenti, l'obiettivo Lukaku, un tecnico come Conte in panchina e il bilancio a posto. Infine, il possibile colpo Rabiot da parte della Juve, con la madre del giocatore che ha svelato come il figlio sia molto vicino ai bianconeri.