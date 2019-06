Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, questa mattina in edicola. Tra i temi più caldi, la vittoria dell'Italia Under 21 contro il Belgio per 3-1, che però non basterebbe a passare il girone in caso di pareggio o di vittoria per uno o due a zero della Francia domani contro la Romania; infine gli arrivi (più vicini) di De Ligt e Rabiot a Torino, sponda Juventus.