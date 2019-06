Le prime pagine dei maggiori quotidiani in edicola oggi in Italia sono tutte per la Nazionale Under 21 che, guidata da uno straripante Federico Chiesa, ha conquistato la prima vittoria del suo Europeo contro la Spagna. Poi c'è la Juventus, con l'ufficialità del nuovo tecnico: sarà Maurizio Sarri a guidare i bianconeri la prossima stagione.