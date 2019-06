Tanto spazio al calciomercato e alle panchine di Serie A ancora in bilico sulle prime pagine dei giornali in edicola questa mattina: focus in particolare in casa Juventus e Milan dove ad ore dovrebbero diventare ufficiali i nomi di Sarri e Giampaolo. Spazio poi alle idee di Fonseca per la sua Roma e, per ciò che riguarda la Fiorentina, all'incontro a New York di questa notte (ora italiana) tra Montella e Commisso. Queste le prime pagine dei quotidiani odierni: