Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, questa mattina in edicola. Temi che ovviamente oggi si concentrano sull'ultima giornata della stagione di Serie A 2018/19, con la Fiorentina che sarà impegnata nello scontro salvezza col Genoa, mentre l'Inter sfiderà in casa l'Empoli per qualificarsi alla Champions League.