Tanto spazio al bilancio del mercato invernale sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e politici in edicola quest'oggi: focus in particolare alle operazioni last minute messe a segno dal Parma e dall'Empoli. Approfondimenti poi relativi alla Coppa Italia, con la qualificazione in semifinale dell'Inter, la crisi della Roma e la delusione della Juve per il mancato triplete. Spazio infine alla Fiorentina e al suo attacco esplosivo, con attenzione particolare rivolta a Chiesa. Queste le prime pagine dei giornali in edicola questa mattina: