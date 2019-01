Tanto spazio dedicato agli ultimi tre giorni di calciomercato sui quotidiani sportivi e politici in edicola oggi. Focus poi sul quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Napoli in programma questa sera a San Siro e sulle sfide di domani tra Atalanta-Juve e Fiorentina-Roma. Approfondimenti infine anche sul posticipo della 21a giornata tra Empoli e Genoa andato in scena ieri sera al Castellani. Queste le prime pagine dei giornali in edicola stamani: