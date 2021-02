RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei giornali

INDISCREZIONI DI FV MUNTEANU, A GENNAIO RESPINTE TANTE OFFERTE Questa mattina al centro sportivo è passato Pietro Chiodi, agente tra gli altri, di Louis Munteanu. L'attaccante della Primavera, nonostante alti e bassi della squadra di Aquilani, con l'Inter ha avuto la soddisfazione di una prima convocazione in Prima... Questa mattina al centro sportivo è passato Pietro Chiodi, agente tra gli altri, di Louis Munteanu. L'attaccante della Primavera, nonostante alti e bassi della squadra di Aquilani, con l'Inter ha avuto la soddisfazione di una prima convocazione in Prima... NOTIZIE DI FV AVV. ROMEI A FV, FIRENZE SIA ORGOGLIOSA DI COMMISSO Antonio Romei, ex legale della Samp e braccio destro di Ferrero, nella sua intervista di ieri a FirenzeViola.it (QUI l'integrale) ha dato una sua valutazione sull'operato di Rocco Commisso: "Sta investendo e portando idee nuove: il calcio ne ha... Antonio Romei, ex legale della Samp e braccio destro di Ferrero, nella sua intervista di ieri a FirenzeViola.it (QUI l'integrale) ha dato una sua valutazione sull'operato di Rocco Commisso: "Sta investendo e portando idee nuove: il calcio ne ha... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi