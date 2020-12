Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, la vittoria in Champions League della Juventus per 3-0 contro la Dinamo, con Chiesa in gol e assist e Ronaldo alla sua 750^ rete, infine il pari della Lazio a Dortmund per 1-1 che ancora non permette ai biancocelesti di qualificarsi ufficialmente agli ottavi.