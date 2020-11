RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei giornali

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali, in edicola questa mattina. Tra i temi più caldi, il clamoroso vertice tra la Roma e Totti per il rientro in società dell'ex giocatore, le mosse di mercato dell'Inter che vedrebbero l'addio di Eriksen e Vecino mentre l'innesto di Paredes e Milik, e infine la sfida di stasera tra Italia e Bosnia che può portare alle Final Four di Nations League.