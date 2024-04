Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Italiano viaggia verso Napoli. La viola riparte con Gilardino".

Il Corriere dello Sport-Stadio: "Kouame, il soldato promosso da Italiano"; "Ranieri-Milenkovic, Viola blindata"; "Il Palladino-Style, così cambia la Viola".

La Nazione: "Stimoli e peculiarità. La virata sulle coppe"; "Kouame stanco, rebus Quarta. Due (piccoli) dubbi per Italiano"; "Ranking Uefa, balzo in avanti. E ora nel mirino c’è la Top 50"; "Arthur in calo, Lopez non pervenuto, Jack i mediana è un'idea di lusso. Ora l'indispensabile è Mandragora".

Corriere Fiorentino: "Trionfo di Primavera".

Tuttosport: "Bremer-Belotti, botte tra amici"; "La Fiorentina fuori casa non vince più".