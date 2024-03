Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina unita. Vuole la Conference. "Corriamo per lui. Vinciamo per lui"

Corriere Fiorentino: "Tenendosi per mano. Primo allenamento dopo il lutto, i giocatori si stringono in cerchio. Poi il discorso di discorso di mister Italiano: Ora vinciamo per il presidente" "Il potere di firma, le deleghe e la rappresentanza in Lega: le idee di Commisso per provare a voltare pagina".

Corriere dello sport -Stadio: "Il calore viola". "Il cerchio per Joe emoziona Firenze". "Commisso dirige tutte le operazioni". "Al Viola Park si rivede Christensen".

Tuttosport: "Fiorentina al Viola Park. Tutti in cerchio per ricordare Joe"

La Nazione: "La prima seduta senza Joe. Tutti uniti in un abbraccio. L'urlo di mister Italiano: "Pres, oggi vinco per te" "Vincenzo come Pioli. La scorza da leader di Cristiano Biraghi". "Il riassetto del club: Commisso non molla. E con lui c'è Stephan".

Repubblica: "Tutti in cerchio ricordando Barone Le parole dei leader"