La Gazzetta dello Sport: "Il viola che avanza. Barak e Nzola, i due pupilli danno ad Italiano una spinta in più"

La Nazione: "Barone avvisa: 'Per lo stadio servono 100 milioni'. E Nardella risponde: 'Per me è una cosa seria'"; "Grinta, cuore e panchina La rincorsa parte da qui"; "Dopo Beltran è scoppiata la pace coi giallorossi"; "Ranieri ’studia’ da leader Con Jack scintille positive"; "Nzola sceglie il sorriso Il gol non è vendetta"; Barak, il bravo ragazzo si riprende il passato Quanti ricordi per quella corsa sotto la curva"; "Coppa Italia, viola a caccia della finalissima La sfida di ritorno con la Juve resta scivolosa"

Corriere Fiorentino: "Panchine scorrevoli"; "La Fiorentina a Torino per la semifinale di ritorno con la Juve"; "

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina, il meglio sta in fondo"; "Italiano, il grande elogio a Pierrot: 'Mi ha stupito'"; "Verso la Roma: è la sfida di Belotti. Tornano Bonaventura e Quarta"; "Se c'è Barak non è mai finita"; "Nzola, la fiducia ritrovata"

La Repubblica: "Il sindaco Nardella: 'Per me il Franchi è una cosa seria'"; "La battaglia di Padre Bernardo contro il Viola Park e cemento a Rimezzano"; "La cura Italiano ha rilanciato i viola: 'contano i dettagli'"; "Serve un altro capolavoro inseguendo la parola 'ancora'"; "Quando la differenza la fa la panchina. Motivati e sempre al centro del progetto così sono rinati Nzola e Barak"