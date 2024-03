Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Rivoluzione Viola"

La Nazione: "Franchi, i 55 milioni dalla Metrocittà. Nardella: «Così finiremo lo stadio». Fitto frena: «Non può destinarli lì», ma il Comune imiterà il piano Venezia"; "Solidi e plasmati sugli avversari. Maccabi, non soltanto Pierrot, occhio alle ripartenze ‘Greens’"; "Dallo sprint ai guai fisici. Parisi, pendolino in panne. È il momento di ripartire"; "Paratone e non parole: le quattro «vittime» di Pietro l’essenziale".

Corriere Fiorentino: "Riecco i soldi per i lavori al FranchiIl Governo ridà 55 milioni a Firenze"; "Renziani all’attacco: soldi da usare per tutti i Comuni"; "Rotta sul Partenone".