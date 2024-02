Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Nico, Jack, mercato e Italiano: la viola è appassita così"

La Nazione: "Esodo viola, la Curva c’è. Quattromila al Castellani «Non vi lasceremo soli»"; "Arthur, nuova telenovela: il brasiliano più no che sì. In avanti si scalda Beltran"; "Il frigo? Forse è pieno Ma la corrente non c’è"; "Barak, Parisi & Co. Ora rispolveriamoli"

Corriere Fiorentino: "Nuova linfa cercasi"

Tuttosport: "Riscatto e corsa per l'Europa. Italiano, leader a rapporto!"