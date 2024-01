Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Barak, il nodo resta il riscatto. Ma in Arabia si tratterà ancora"; "Fiorentina sempre in piedi. Beltran e Nzola in gol: l'Udinese è ripresa, Italiano resta quarto"; Lucas trascinatore e Italiano lo incorona:'attaccante vero'"

La Nazione: "Franchi, il giorno della protesta In curva Fiesole ultras scatenati Cori e provocazioni contro Nardella"; "Errori e carattere, viola a due facce. Beltran e Nzola gol, palo di Jack Ma alla fine è un’altra incompiuta"; "La girandola delle punte. Nzola, i gol e poi il futuro Per Kean solo una strada"; "L’analisi di Italiano: 'Loro subito lucidi Noi bravi a reagire'"; "Baby viola, momento magico Atalanta battuta con un gol al 91’"

Corriere Fiorentino: "Un mezzo sorriso e i soliti intoppi"; "Un punto d’orgoglio"; "'Obiettivo Supercoppa , Nico partirà con noi Che gioia le reti delle punte'. Italiano, bella reazione, brutto approccio. E il mercato disturba"; "Settimana decisiva per Vargas , la nuova punta solo a fine mese?"; "

Tuttosport: "Fiorentina in frenata. Nzola evita il peggio"; "Faraoni: debutto e assist"

Corriere dello Sport(Stadio): "Italiano e il gioco smarrito"; "Nzola salva la viola"; "Il richiamo di Italiano: 'viola, serve di poiù'"; "Vargas vicino: oggi l'assalto"

Repubblica(Firenze): "Viola all'ultimo soffio un rigore di Nzola evita un'altra sconfitta"; "Se la polemica sul Franchi sposta l'attenzione dal mercato"; "Cori, striscioni e volantini. Gli ultrà contro il sindaco Nardella"