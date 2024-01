Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Emergenza viola sugli esterni. Ngonge la priorità"

Corriere dello Sport-Stadio: "Fiorentina all'assalto di Ngonge. Poi il bomber"; "Braglia, no del Modena a Barone"

La Nazione: "Al Franchi ancora per un anno. E nel 2025 viola al Padovani"; "Ngonge factotum per l'attacco. Ikoné può portare un altro esterno"

Corriere Fiorentino: "Gennaio senza respiro"; "I viola stringono su Ngonge, la differenza è circa 2 milioni. Nuovo summit in settimana"

la Repubblica (Firenze): "Il Modena dice no alla Fiorentina. Per lo stadio ipotesi staffetta con l'Empoli"; "Nzola e Beltran, la rivoluzione d'estate ancora non decolla"; "Offerta pronta per Dia. Tentazione Kean, il mercato guarda avanti"

Tuttosport: "Ngonge alla Fiorentina: sale il pressing sul Verona"