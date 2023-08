INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LE CONDIZIONI DI PIEROZZI E LE RIFLESSIONI VIOLA In queste ore il nome di Niccolò Pierozzi è rimbalzato come possibile richiesta dello Spezia nella trattativa per Nzola. Il terzino destro viola è però alle prese con problemi di salute. Le sue condizioni secondo quanto appreso da Firenzeviola... In queste ore il nome di Niccolò Pierozzi è rimbalzato come possibile richiesta dello Spezia nella trattativa per Nzola. Il terzino destro viola è però alle prese con problemi di salute. Le sue condizioni secondo quanto appreso da Firenzeviola... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista dell'inizio ufficiale della stagione, in programma il prossimo 19 agosto. Quest'oggi, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, si ritroveranno alle ore 10 presso il Viola Park per svolgere l'unica seduta di... Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista dell'inizio ufficiale della stagione, in programma il prossimo 19 agosto. Quest'oggi, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, si ritroveranno alle ore 10 presso il Viola Park per svolgere l'unica seduta di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 agosto 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi