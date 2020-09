Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Borja e Firenze, affari di cuore"; "Biraghi e Pezzella potrebbero farcela per la sfida con il Toro"; "Bonaventura spinge: 'Fiorentina rinforzata per un posto in Europa'"

Corriere Fiorentino: "B&B - Bonaventura si presenta: 'Ribery leader come Ibra, qui per tornare in Europa'; Borja Valero visite e firma sul contratto di un anno. La gioia del figlio Alvaro"

Gazzetta dello Sport: "Nove club alla Lega: 'Rinviare l'inizio della Primavera'"; "Ecco Borja e Bonaventura. E oggi torna Commisso"

La Nazione: "Piatek, Chiesa, Ricci: tre rebus per Rocco"; "DDV fa lo stadio a Casette d'Ete: 'E' il mio regalo per i giovani'"; "Ciccio Graziani operato, è in miglioramento"; "Bonaventura cala il Jack: 'Ora l'Europa'"; "Biraghi dolorante, in dubbio per il Toro"

Tuttosport: "Commisso torna per il mercato, Borja arruolato. 'Viola da Europa. Toro, ti aspetto", Bonaventura e la Fiorentina: già parole d'amore"