INDISCREZIONI DI FV IND. FV, LA FIORENTINA SI STRINGE INTORNO A RIBERY: CENA DAL FRANCESE Dalle parole ai fatti. Dopo il comunicato del presidente Rocco Commisso per esprime il suo sostegno a Franck Ribery per il suo furto subito nella villa, la dirigenza viola si è stretta intorno al campione viola. Oltre ad aver risistemato la villa, e dopo aver messo... Dalle parole ai fatti. Dopo il comunicato del presidente Rocco Commisso per esprime il suo sostegno a Franck Ribery per il suo furto subito nella villa, la dirigenza viola si è stretta intorno al campione viola. Oltre ad aver risistemato la villa, e dopo aver messo... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Nessuna pausa per la Fiorentina che domani è di nuovo in campo contro il Cagliari. Oggi gli uomini agli ordini di Iachini si ritroveranno alle ore 18.30 al centro sportivo 'Davide Astori'. Nessuna pausa per la Fiorentina che domani è di nuovo in campo contro il Cagliari. Oggi gli uomini agli ordini di Iachini si ritroveranno alle ore 18.30 al centro sportivo 'Davide Astori'. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi