RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dai quotidiani

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina.

Corriere dello Sport: "Attenti a quei due"; "La Fiorentina anti-Roma con sei cambi e Dragowski tra i pali"; "La difesa viola fa acqua: ai ripari"

Corriere Fiorentino: "See you Rocco"; "Un mese di stop per Pezzella, tornerà con il Benevento?"

La Gazzetta dello Sport: "Sarri tratta l'uscita ma l'accordo non c'è. Lo scoglio è la penale"; "A tu per tu con Castrovilli: 'Io nuovo dieci viola. Credo in Rocco e in Iachini. Dateci tempo e vedrete..."; "Dzeko-Ribery, i senatori al potere. Poi i bimbi europei ci sculacciano"

La Nazione: "Commisso in USA, Iachini resiste"; "Verso la Roma: dubbio Callejon, Ribery titolare"; "Pezzella, quante battaglie: il rebus della caviglia"; "L'iniziativa: 'Roma-Fiorentina anticipata alle 15'"; "Santini, il tifoso viola che ha segnato come Bati"

Tuttosport: "Fiorentina a Roma con l'icona Callejon. Quando vede la Roma segna e vince"; "Nuovo record: le maglie pagano sempre meglio";