RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dai giornali

C'è ovviamente tanto spazio dedicato ai possibili trasferimenti invernali della Fiorentina, sia in uscita che in entrata, all'interno dei principali quotidiani sportivi, nazionali e locali, oggi in edicola. Ecco i principali titoli che raccontano la squadra viola.

Corriere dello Sport: "Ecco l'acconto per Castrovilli"; "La Fiorentina spinta dai 7mila"; "Bonifazi cerca più spazio. Offerta da doppia cifra"; "Lirola, il fedelissimo da rilanciare"; "Giovanili, svolta nel 2020"

Corriere Fiorentino: "Rocco, un 2020 in salita"; "Franchi, in ottomila all'allenamento. Cori per Iachini, applausi ai giocatori"

La Gazzetta dello Sport: "Fiorentina in festa: 8000 tifosi e cori per Iachini"

La Nazione: "Pressing su Duncan"; "Bonaventura resta sempre un'idea. Dieci giorni per tentare l'affondo"; "Pazzesco a Firenze"

Repubblica - Firenze: "Allenamento show: in 8000 al Franchi, entusiasmo per Iachini"; "E oggi ricomincia il mercato"

Tuttosport: "Bonifazi: i viola all'attacco"