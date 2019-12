RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dai giornali

Ovviamente tengono banco le parole di Rocco Commisso, pronunciate ieri sera in occasione della cena in squadra, ed in particolare la frase "non amo perdere, nella vita non l'ho mai fatto" riferita all'andamento attuale della Fiorentina. Ma non solo il presidente e il futuro, fatto anche dai potenziali acquisti di gennaio, perché prima ci sono ancora due partite di campionato da qui alla fine dell'anno, quelle concesse all'allenatore Montella per provare ad invertire la tendenza. Ecco perciò i titoli degli articoli di giornale in chiave viola presenti quest'oggi sui quotidiani.

Corriere dello Sport: "Montella riperde? Un giorno alla volta"; "Pezzella ok, Ribery forza i tempi"; "La crisi del gol affossa la Viola: speranza Pedro"; "Occhi su Praet e Politano. E il sogno resta Berardi"

Corriere Fiorentino: "Commisso: ora i risultati"; "Pezzella torna ad allenarsi, con la maschera"; "E Montella punta sui senatori per uscire dalla crisi"

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina punta tutto sul recupero di Ribery"

La Nazione: "Montella e mercato, Commisso alza il tiro"; "Pezzella, torna l'uomo mascherato. Ma Ribery tiene in ansia i viola"

Repubblica - Firenze: "Ritornano i leader, Montella sotto pressione sogna una notte speciale"

Tuttosport: "Caso Montella, l'ora di decidere"; "L'ira di Commisso: non ho mai perso"